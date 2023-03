C’è Posta per Te, l’emozionante messaggio di Maria De Filippi al pubblico dopo la morte di Maurizio Costanzo (Di domenica 5 marzo 2023) dopo il doveroso stop di una settimana dovuto alla morte di Maurizio Costanzo lo scorso 24 febbraio, ieri sera è andata in onda una nuova puntata di C’è Posta per Te. Si è trattato del ritorno in video per Maria De Filippi, seppure il programma sia stato registrato mesi antecedenti alla scomparsa del noto giornalista. Trattandosi appunto di una puntata registrata, la conduttrice ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento al suo pubblico per l’ondata di affetto ricevuta in questi giorni di grandissimo dolore: Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero ... Leggi su isaechia (Di domenica 5 marzo 2023)il doveroso stop di una settimana dovuto alladilo scorso 24 febbraio, ieri sera è andata in onda una nuova puntata di C’èper Te. Si è trattato del ritorno in video perDe, seppure il programma sia stato registrato mesi antecedenti alla scomparsa del noto giornalista. Trattandosi appunto di una puntata registrata, la conduttrice ha voluto mandare undi ringraziamento al suoper l’ondata di affetto ricevuta in questi giorni di grandissimo dolore: Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero ...

