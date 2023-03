“C’è Posta per Te”, la reazione di Alessio non è piaciuta a nessuno: riempito di insulti dopo la puntata (Di domenica 5 marzo 2023) News Tv. A C’è Posta per te, nella puntata di ieri, sabato 4 marzo 2023, il pubblico non ha gradito ciò che ha fatto Alessio. Il suo comportamento ha talmente indignato i telespettatori che molti di loro si sono sfogati sui social, riempiendolo di insulti. Maria De Filippi ha tentato di far ragionare il ragazzo ma non c’è stato verso. Cosa ha fatto di tanto grave? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “C’è Posta per Te”, l’incredibile gesto di Maria De Filippi: cos’ha fatto prima della puntata Leggi anche: Maria torna a registrare Amici, la richiesta ufficiale sulla morte di Maurizio Costanzo “C’è Posta per Te”, Alessio non vuole rivedere la madre: volano insulti sui social Durante la ... Leggi su tvzap (Di domenica 5 marzo 2023) News Tv. A C’èper te, nelladi ieri, sabato 4 marzo 2023, il pubblico non ha gradito ciò che ha fatto. Il suo comportamento ha talmente indignato i telespettatori che molti di loro si sono sfogati sui social, riempiendolo di. Maria De Filippi ha tentato di far ragionare il ragazzo ma non c’è stato verso. Cosa ha fatto di tanto grave? (Continuale foto) Leggi anche: “C’èper Te”, l’incredibile gesto di Maria De Filippi: cos’ha fatto prima dellaLeggi anche: Maria torna a registrare Amici, la richiesta ufficiale sulla morte di Maurizio Costanzo “C’èper Te”,non vuole rivedere la madre: volanosui social Durante la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TizianoFerro : Ci vediamo domani sera a C'è Posta Per Te. Sabato 4 marzo - Prima Serata Canale 5 @CePostaPerTeOff @WittyTV - fanpage : Un toccante inizio quello di stasera a 'C'è Posta Per Te'. - aLaliselereza : RT @toccoferro_: “Se il postino di c’è posta per te, ma anche il postino normale, avesse suonato quando avevo vent’anni io comunque non avr… - SaraDiBenedett9 : RT @tvstellare: L’inizio di C’è Posta Per Te. Maria?????. #cepostaperte - TommasoRanisi : @nicolasavoia Perché, Canale 5 ha delle seconde serate? I programmi terminano all’una. Costanzo non c’è più. Le sec… -

Alessio di Anguillara a C'è Posta per Te Ieri sera in TV è tornato C'è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi. Protagonista della storia, il giovane Alessio di Anguillara che da alcuni anni non intende più avere rapporti con la madre, separatasi dopo ... "Vi ringrazio davvero tanto". La De Filippi torna in tv e abbraccia il pubblico Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo , Maria De Filippi è tornata in onda su Canale 5 con la classica puntata del sabato sera C'è Posta per Te registrata prima del grave lutto. Prima della messa in onda del programma, l'amatissima conduttrice ha voluto ringraziare tutto il pubblico per la vicinanza e l'affetto che ha dimostrato ...