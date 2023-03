C’è Posta per Te, il messaggio di Maria De Filippi: “Grazie per l’amore che mi avete fatto arrivare” | VIDEO (Di domenica 5 marzo 2023) C’è Posta per Te, il messaggio di Maria De Filippi: “Grazie per l’amore” VIDEO Ieri sera, 4 marzo 2023, Maria De Filippi è tornata a parlare dopo la morte del marito, Maurizio Costanzo. “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”, ha detto la conduttrice prima di cominciare la puntata di “C’è Posta per Te”. “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto ... Leggi su tpi (Di domenica 5 marzo 2023) C’èper Te, ildiDe: “perIeri sera, 4 marzo 2023,Deè tornata a parlare dopo la morte del marito, Maurizio Costanzo. “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore chea me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”, ha detto la conduttrice prima di cominciare la puntata di “C’èper Te”. “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che...

