C'è posta per te, Carmine guarisce dalla leucemia: il regalo degli attori di Mare Fuori (Di domenica 5 marzo 2023) Dopo una settimana di stop, torna in tv C'è posta per te. I primi ospiti della puntata di ieri, 4 marzo, sono stati gli attori Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson. A chiamarli è stata Cristina per fare una sorpresa al marito Carmine, che nel dicembre 2021 ha vinto la sua battaglia contro la leucemia.

C'è posta per te, De Filippi gela la star di Mare Fuori: "Ma sei... " Dopo il lutto e il dolore, torna in tv Maria De Filippi , con una puntata di C'è posta per te registrata prima della scomparsa di Maurizio Costanzo . Il tutto è andato in onda nella serata di sabato 4 marzo, ovviamente su Canale 5. E in studio ecco che fa capolino parte del cast ... Gli studenti della Sapienza: "Noi pronti per le pari opportunità" C'è Posta per Te ospita Mare Fuori: sorpresa a Carmine che ha vinto la battaglia con la leucemia Maria De Filippi, a 'C'è Posta per Te' il messaggio emozionate al pubblico: 'Grazie per l'amore che mi avete fatto arrivare' Amici, Maria De Filippi torna in studio: 'Ricomincio a lavorare'.