C' è posta per te | Alessio rifiuta la madre | “Per me è morta”

(Di domenica 5 marzo 2023) Nell'ottava puntata stagionale di C'èper te, penultima di questa 26esima stagione, spazio ai ricongiungimenti familiari con tre storie che hanno visto protagonisti dei genitori che cercano di ricucire i rapporti con i propri figli. Tra queste, quella che ha maggiormente colpito i telespettatori è la storia di Roberta e suo figlio. Roberta si è rifatta una vita, ma suo figlio non accetta il nuovo compagno Scrive al programma Roberta perché vorrebbe riallacciare i rapporti con suo figlioormai interrottisi da tre anni. La donna, dopo la separazione dal marito, ha intrapreso una relazione con David, un ragazzo di colore più giovane di lei di 17 anni, e con il quale ha una figlia: Mia. L'uomo accetta di essere in studio anche lui, dopo essere stato convinto da Maria De Filippi, vincendo il suo senso di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TizianoFerro : Ci vediamo domani sera a C'è Posta Per Te. Sabato 4 marzo - Prima Serata Canale 5 @CePostaPerTeOff @WittyTV - fraversion : il ringraziamento di Maria De Filippi prima della messa in onda di C’è posta per te. #cepostaperte - WittyTV : Lettere fatte di mille sogni! ? Nel backstage dell’ottava puntata di #CePostaPerTe Tiziano Ferro ci ha raccontato d… - riccrist80 : @macheoooh38 @giovaeffe @elonmusk Credo fosse arrivata per posta direttamente a casa - PressReview99 : Maria De Filippi e il messaggio a «C’è posta per te»: «Ringrazio tutti per il tantissimo amore»… -

Tiziano Ferro è sbarcato a C'ète , nella puntata in onda il 4 marzo. Il cantante, poco prima che iniziasse la trasmissione, ha diffuso un post social specificando che la sua ospitata nel people show del sabato sera di ...Requisiticandidarsi Possono candidarsi a presidente della suddetta scuola, professori ... corredata del relativo "curriculum vitae" in formato PDF, dovrà essere inviata, medianteelettronica ...... una in meno dello scorso anno, che partiranno zaino in spallaun'avventura on the road che ... una megalopoli con oltre 20 milioni di abitantisulla costa occidentale dell'India. Sarà il ...

Stasera, sabato 4 marzo, torna in tv C'è Posta per te. Dopo la pausa decisa per rispetto della morte di Maurizio Costanzo, legato da… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...