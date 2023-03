C’è Posta per Te, Alessio non accetta la storia della madre con un uomo più giovane e nero: “Mi vergogno, per me è morta!” (Di domenica 5 marzo 2023) È andata in onda ieri sera una nuova puntata di C’è Posta per Te, uno dei programmi di diamante delle reti Mediaset. La puntata, registrata diversi mesi fa, ha visto il ritorno in video di Maria De Filippi dopo la perdita di suo marito Maurizio Costanzo lo scorso 24 febbraio. Dopo la messa in onda del messaggio di ringraziamento da parte della conduttrice a tutte le persone che le sono state vicine in questi giorni di estremo dolore, il programma ha preso il via con le sue storie. Alcune emozionanti, altre divertenti, altre ancora sconcertanti. Come ad esempio quella di Roberta e di suo figlio Alessio che ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. Roberta è una mamma che ha chiesto aiuto a C’è Posta per Te per farla riavvicinare a suo figlio. Alessio ha chiuso ogni rapporto con lei, dopo che la donna si è ... Leggi su isaechia (Di domenica 5 marzo 2023) È andata in onda ieri sera una nuova puntata di C’èper Te, uno dei programmi di diamante delle reti Mediaset. La puntata, registrata diversi mesi fa, ha visto il ritorno in video di Maria De Filippi dopo la perdita di suo marito Maurizio Costanzo lo scorso 24 febbraio. Dopo la messa in onda del messaggio di ringraziamento da parteconduttrice a tutte le persone che le sono state vicine in questi giorni di estremo dolore, il programma ha preso il via con le sue storie. Alcune emozionanti, altre divertenti, altre ancora sconcertanti. Come ad esempio quella di Roberta e di suo figlioche ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. Roberta è una mamma che ha chiesto aiuto a C’èper Te per farla riavvicinare a suo figlio.ha chiuso ogni rapporto con lei, dopo che la donna si è ...

