C’è Posta per Te, Alessio chiude la busta in faccia alla mamma: “Per me è morta, non me ne frega niente” (Di domenica 5 marzo 2023) Nella puntata di ieri, 4 marzo, di C’è Posta per Te è stata raccontata la storia di Roberta e Alessio: la donna si è rivolta al programma di Maria De Filippi perché vorrebbe riallacciare il rapporto con il figlio, che non vede da tre anni. Il ragazzo non ha accettato che la madre sia fidanzata con David, un uomo di 17 anni più giovane e con un colore della pelle diverso dal suo. Roberta è rimasta incinta e quando Alessio lo ha scoperto le ha persino detto di interrompere la gravidanza. “Tutto ciò che ho fatto è sempre stato inutile – ha raccontato la donna -. Ho ricevuto solo insulti e parolacce. Mi manca sentirmi chiamare mamma, visto che chiami mamma la compagna di tuo padre e ti sei tatuato anche il suo nome. La mamma è una sola e nessuna può prendere il suo ... Leggi su tpi (Di domenica 5 marzo 2023) Nella puntata di ieri, 4 marzo, di C’èper Te è stata raccontata la storia di Roberta e: la donna si è rivolta al programma di Maria De Filippi perché vorrebbe ricciare il rapporto con il figlio, che non vede da tre anni. Il ragazzo non ha accettato che la madre sia fidanzata con David, un uomo di 17 anni più giovane e con un colore della pelle diverso dal suo. Roberta è rimasta incinta e quandolo ha scoperto le ha persino detto di interrompere la gravidanza. “Tutto ciò che ho fatto è sempre stato inutile – ha raccontato la donna -. Ho ricevuto solo insulti e parolacce. Mi manca sentirmi chiamare, visto che chiamila compagna di tuo padre e ti sei tatuato anche il suo nome. Laè una sola e nessuna può prendere il suo ...

