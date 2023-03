C’è posta per te 2023, Tiziano Ferro: la sorpresa al papà rimasto vedovo (Di domenica 5 marzo 2023) La puntata del 4 marzo di C’è posta per te 2023 ha visto tra gli ospiti Tiziano Ferro, invitato in studio da Massimo che ha perso sua moglie un anno fa e che voleva chiedere scusa alle figlie Antonella e Federica per averle trascurate nel momento di difficoltà della mamma. Per far questo l’uomo ha deciso di invitare proprio l’artista amatissimo dalle due ragazze. Massimo ha preso la parola, con al suo fianco proprio Tiziano Ferro, specificando: “Voglio dirvi che vi voglio tanto bene. Da quando mamma non c’è più metà del mio cuore è andato via con lei, sapete quanto vi voleva bene. Ma vi giuro che l’altra metà del mio cuore è per voi due. Avrei dovuto essere più presente per voi, soprattutto nel periodo della malattia della mamma, con la speranza che potessi salvarla vi ho trascurato”. ... Leggi su cinemaserietv (Di domenica 5 marzo 2023) La puntata del 4 marzo di C’èper teha visto tra gli ospiti, invitato in studio da Massimo che ha perso sua moglie un anno fa e che voleva chiedere scusa alle figlie Antonella e Federica per averle trascurate nel momento di difficoltà della mamma. Per far questo l’uomo ha deciso di invitare proprio l’artista amatissimo dalle due ragazze. Massimo ha preso la parola, con al suo fianco proprio, specificando: “Voglio dirvi che vi voglio tanto bene. Da quando mamma non c’è più metà del mio cuore è andato via con lei, sapete quanto vi voleva bene. Ma vi giuro che l’altra metà del mio cuore è per voi due. Avrei dovuto essere più presente per voi, soprattutto nel periodo della malattia della mamma, con la speranza che potessi salvarla vi ho trascurato”. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TizianoFerro : Ci vediamo domani sera a C'è Posta Per Te. Sabato 4 marzo - Prima Serata Canale 5 @CePostaPerTeOff @WittyTV - infoitcultura : Ascolti Tv 4 marzo 2023, bottino pieno per Canale 5 con C'è Posta per te e Lucio & Lucio - infoitcultura : Maria De Filippi e il messaggio prima di C’è Posta per Te: “Grazie per il tantissimo amore” - davidemaggio : #AscoltiTV | Sabato 4 marzo 2023· C’è Posta per Te vince col 28.8% (4,55 mln), The Voice Kids si difende bene con… - Giusina1016 : RT @tvstellare: L’inizio di C’è Posta Per Te. Maria?????. #cepostaperte -