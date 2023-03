Cdp: via libera Cda a offerta con Macquarie per rete Tim (Di domenica 5 marzo 2023) Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, riunitosi oggi sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini, ha dato il via libera alla presentazione di un'offerta non vincolante da parte di Cdp Equity, congiuntamente a Macquarie Asset Management, per l`acquisto della costituenda NetCo di Tim. L'offerta ricomprenderà la rete infrastrutturale e la partecipazione in Sparkle. Il termine di validità dell`offerta è fissato al 31 marzo 2023. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 5 marzo 2023) Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, riunitosi oggi sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini, ha dato il viaalla presentazione di un'non vincolante da parte di Cdp Equity, congiuntamente aAsset Management, per l`acquisto della costituenda NetCo di Tim. L'ricomprenderà lainfrastrutturale e la partecipazione in Sparkle. Il termine di validità dell`è fissato al 31 marzo 2023.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianfrancomanco : RT @GabrieleCarrer: Il cda di CDP ha dato il via libera alla presentazione di un’offerta non vincolante da parte di CDP Equity, congiuntame… - GabrieleCarrer : Il cda di CDP ha dato il via libera alla presentazione di un’offerta non vincolante da parte di CDP Equity, congiun… - CentroStudi_EL : ?? @GruppoCDP Spa: il Cda approva nuove operazioni per oltre 1,6 miliardi di Euro e dà il via libera alla “Politica… - stella_branca : RT @sole24ore: ??Rete #Tim, finisce in panne la cordata #Kkr-#Cdp. Dubbi del #Mef. ? Valutazioni e nodo #Antitrust frenano il disegno. ??… - sole24ore : ??Rete #Tim, finisce in panne la cordata #Kkr-#Cdp. Dubbi del #Mef. ? Valutazioni e nodo #Antitrust frenano il dise… -