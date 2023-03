Cdp al lavoro per rilevare la rete fissa di Tim (Di domenica 5 marzo 2023) Cdp è al lavoro anche di domenica per affinare un’offerta per Netco, la società che controlla la rete fissa di Tim. Su questa azienda pende l’offerta non vincolante del fondo statunitense Kkr, presentata lo scorso 2 febbraio e in proroga sino al 24 marzo prossimo. Cassa Depositi e Prestiti, controllata dallo Stato, possiede quasi il 10 per cento di Telecom Italia e detiene una partecipazione di maggioranza in Open Fiber. L’ipotesi di offerta su Netco riguarda Cdp e Macquarie, che da oltre due anni sono i due soci di Open Fiber. Azienda operativa dal 2015 nella posa della fibra ottica in Italia. Le indiscrezioni si susseguono in questi giorni, parlando di Cdp che sarebbe vicina a presentare un’offerta per la rete fissa di Telecom Italia dopo aver ottenuto un’approvazione preliminare da parte del ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 marzo 2023) Cdp è alanche di domenica per affinare un’offerta per Netco, la società che controlla ladi Tim. Su questa azienda pende l’offerta non vincolante del fondo statunitense Kkr, presentata lo scorso 2 febbraio e in proroga sino al 24 marzo prossimo. Cassa Depositi e Prestiti, controllata dallo Stato, possiede quasi il 10 per cento di Telecom Italia e detiene una partecipazione di maggioranza in Open Fiber. L’ipotesi di offerta su Netco riguarda Cdp e Macquarie, che da oltre due anni sono i due soci di Open Fiber. Azienda operativa dal 2015 nella posa della fibra ottica in Italia. Le indiscrezioni si susseguono in questi giorni, parlando di Cdp che sarebbe vicina a presentare un’offerta per ladi Telecom Italia dopo aver ottenuto un’approvazione preliminare da parte del ...

