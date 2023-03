Cassano: «Spalletti è geniale. A Roma lo hanno disintegrato. Forse si saranno pentiti…» (Di domenica 5 marzo 2023) Su La Repubblica un’intervista ad Antonio Cassano in vista di Roma-Juventus. Ricorda la partita di 19 anni fa, nel 2004, quando i giallorossi batterono i bianconeri 4-0 con lui in campo. «Una delle più belle partite della vita mia. Il problema è che quelle cose le facevo una volta ogni sei anni. Mi affascinava confrontarmi con le grandi. Mi dicevo: ora vi faccio vedere chi è il più forte. Dacourt, nello spogliatoio, diceva: grandi partite, grandi giocatori. Invece mi rompevo le palle a giocare con squadre meno forti. Io giocavo Roma-Juve come in strada. Volevo lasciare la gente a bocca aperta: quella è la goduria». Cassano racconta di aver rifiutato al Juventus quattro volte nella sua carriera. «Non mi ha mai affascinato la Juve, nemmeno per un secondo: non c’entrava nulla con la mia idea di calcio. Lì sarei durato tre ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 marzo 2023) Su La Repubblica un’intervista ad Antonioin vista di-Juventus. Ricorda la partita di 19 anni fa, nel 2004, quando i giallorossi batterono i bianconeri 4-0 con lui in campo. «Una delle più belle partite della vita mia. Il problema è che quelle cose le facevo una volta ogni sei anni. Mi affascinava confrontarmi con le grandi. Mi dicevo: ora vi faccio vedere chi è il più forte. Dacourt, nello spogliatoio, diceva: grandi partite, grandi giocatori. Invece mi rompevo le palle a giocare con squadre meno forti. Io giocavo-Juve come in strada. Volevo lasciare la gente a bocca aperta: quella è la goduria».racconta di aver rifiutato al Juventus quattro volte nella sua carriera. «Non mi ha mai affascinato la Juve, nemmeno per un secondo: non c’entrava nulla con la mia idea di calcio. Lì sarei durato tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Cassano: «#Spalletti è geniale. A Roma lo hanno disintegrato. Forse si saranno pentiti…» A Repubblica: «Con lui p… - magnus8767 : RT @riserva_erclab: Sconvolto il corso degli eventi anche stavolta piango - #napoli #lazio #spalletti #sarri #seriea #cassano #BoboTv https… - riserva_erclab : Sconvolto il corso degli eventi anche stavolta piango - #napoli #lazio #spalletti #sarri #seriea #cassano #BoboTv - ee24173417 : @faustosolda Con Cassano non sarebbe successo perché Caressa non non si sarebbe rivolto al lui con lo stesso tono.… - Patrn021 : @Pirichello @ric_sartori95 te pensa che lo guardo quando vince il Napoli; Cassano fa solo i pompini a Spalletti, ne… -