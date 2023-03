Cassano: «La Juve con Allegri è un anno e mezzo che fa schifo. Spalletti come Klopp e Guardiola» (Di domenica 5 marzo 2023) Antonio Cassano, ex giocatore, ha parlato di vari argomenti come la sfida tra Roma e Juventus e il Napoli di Spalletti Antonio Cassano, ex giocatore, ha parlato a La Repubblica. RIFIUTATO LA Juve – «Quattro, La prima il 2001: avevo appuntamento con Moggi ad Avellino, ma volevo giocare con Totti, mi affascinava Roma, la città. Non mi ha mai affascinato la Juve, nemmeno per un secondo: non c’entrava nulla con la mia idea di calcio. Li sarei durato tre giorni: il primo giorno mi acquistavano, il secondo presentazione, il terzo mi cacciavano via. Buffon mi diceva: sei un cretino, da noi potevi vincere il Pallone d’oro, lo gli rispondevo: Gigi, io non timbro il cartellino, io all’allenamento devo divertirmi». CRITICHE ALLA Juve – «La ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Antonio, ex giocatore, ha parlato di vari argomentila sfida tra Roma entus e il Napoli diAntonio, ex giocatore, ha parlato a La Repubblica. RIFIUTATO LA– «Quattro, La prima il 2001: avevo appuntamento con Moggi ad Avellino, ma volevo giocare con Totti, mi affascinava Roma, la città. Non mi ha mai affascinato la, nemmeno per un secondo: non c’entrava nulla con la mia idea di calcio. Li sarei durato tre giorni: il primo giorno mi acquistavano, il secondo presentazione, il terzo mi cacciavano via. Buffon mi diceva: sei un cretino, da noi potevi vincere il Pallone d’oro, lo gli rispondevo: Gigi, io non timbro il cartellino, io all’allenamento devo divertirmi». CRITICHE ALLA– «La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Ho rifiutato la Juve quattro volte, non mi ha mai affascinato' #RomaJuve è la partita di Cassano ?? - ghigo_68 : RT @GoalItalia: 'Ho rifiutato la Juve quattro volte, non mi ha mai affascinato' #RomaJuve è la partita di Cassano ?? - FcInterNewsit : Cassano: 'Quattro no alla Juve, sarei durato tre giorni. Inzaghi? L'Inter è più grande di lui' - CalcioNews24 : #Cassano si racconta - junews24com : #Cassano a poche ore da #RomaJuve ?? -