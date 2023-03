Cassa Depositi vuole la rete Tim: arriva l'offerta non vincolante (Di domenica 5 marzo 2023) Un concreto passo avanti sul dossier della rete nazionale. Dopo l'offerta del fondo statunitense Kkr è arrivata anche quella di Cdp-Macquarie per la rete fissa di Tim, il cui board dovrà esaminare due proposte per Netco, la società che comprende gli asset infrastrutturali della società. Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, in una seduta domenicale straordinaria sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini, oggi "ha dato il via libera alla presentazione di un'offerta non vincolante da parte di Cdp Equity, congiuntamente a Macquarie Asset Management, per l'acquisto della costituenda NetCo di Tim, che ricomprenderà la rete infrastrutturale e la partecipazione in Sparkle". Termine previsto il 31 marzo, come per la ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 marzo 2023) Un concreto passo avanti sul dossier dellanazionale. Dopo l'del fondo statunitense Kkr èta anche quella di Cdp-Macquarie per lafissa di Tim, il cui board dovrà esaminare due proposte per Netco, la società che comprende gli asset infrastrutturali della società. Il consiglio di amministrazione die Prestiti, in una seduta domenicale straordinaria sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini, oggi "ha dato il via libera alla presentazione di un'nonda parte di Cdp Equity, congiuntamente a Macquarie Asset Management, per l'acquisto della costituenda NetCo di Tim, che ricomprenderà lainfrastrutturale e la partecipazione in Sparkle". Termine previsto il 31 marzo, come per la ...

