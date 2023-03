Caso Schiff, udienza 20 marzo: legale ex allieva chiede ex ministro Difesa Trenta tra testimoni (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – La Difesa di Giulia Schiff, l’ex allieva ufficiale dell’Aeronautica militare che ha denunciato di essere stata vittima di nonnismo nel ‘battesimo del volo’, ha chiesto di ascoltare come testimone l’ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta al processo che si celebra davanti al Tribunale di Latina nei confronti di otto allievi con le accuse di violenza privata e lesioni personali con l’aggravante del concorso. “C’è un’indagine in corso, chi deve pagare pagherà”, aveva detto all’epoca l’ex titolare del dicastero e ora l’avvocato Massimiliano Strampelli, legale di Giulia Schiff, vuole che venga sentita sul banco dei testimoni. “Abbiamo citato il ministero della Difesa come responsabile civile perché ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – Ladi Giulia, l’exufficiale dell’Aeronautica militare che ha denunciato di essere stata vittima di nonnismo nel ‘battesimo del volo’, ha chiesto di ascoltare come testimone l’exdellaElisabettaal processo che si celebra davanti al Tribunale di Latina nei confronti di otto allievi con le accuse di violenza privata e lesioni personali con l’aggravante del concorso. “C’è un’indagine in corso, chi deve pagare pagherà”, aveva detto all’epoca l’ex titolare del dicastero e ora l’avvocato Massimiliano Strampelli,di Giulia, vuole che venga sentita sul banco dei. “Abbiamo citato il ministero dellacome responsabile civile perché ...

