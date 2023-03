Carburanti, come cambieranno i prezzi di benzina e diesel a marzo: calano o aumentano? (Di domenica 5 marzo 2023) L’aumento del prezzo del carburante continua a suscitare malcontento nonostante un lieve calo. A marzo però la situazione dovrebbe cambiare. Ormai è passato un anno da quando i prezzi di benzina e gasolio hanno subito la prima impennata in seguito alla crisi dovuta anche all’inizio del conflitto russo-ucraino. Tra lievi discese e vari rincari per e famiglie e per i lavoratori è difficile fare i conti con queste spese. Il prezzo della benzina e del diesel sale o scende? – Ilovetrading.itAl distributore self service anche ora la benzina in media costa 1,856 euro/litro e il gasolio poco meno (1,818 euro/litro). Nelle autostrade però i prezzi risultano superiori. Per il GPL va leggermente meglio anche se comunque sopra la media (0,807 euro/litro), ma in molti sperano in ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 5 marzo 2023) L’aumento del prezzo del carburante continua a suscitare malcontento nonostante un lieve calo. Aperò la situazione dovrebbe cambiare. Ormai è passato un anno da quando idie gasolio hanno subito la prima impennata in seguito alla crisi dovuta anche all’inizio del conflitto russo-ucraino. Tra lievi discese e vari rincari per e famiglie e per i lavoratori è difficile fare i conti con queste spese. Il prezzo dellae delsale o scende? – Ilovetrading.itAl distributore self service anche ora lain media costa 1,856 euro/litro e il gasolio poco meno (1,818 euro/litro). Nelle autostrade però irisultano superiori. Per il GPL va leggermente meglio anche se comunque sopra la media (0,807 euro/litro), ma in molti sperano in ...

