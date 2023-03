Carboni: «Il mio idolo è Messi, ma dell’Inter ho sempre amato Ronaldo» (Di domenica 5 marzo 2023) Valentin Carboni, giocatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni ufficiali del club nerazzurro del suo esordio e dei suoi idoli Valentin Carboni, giocatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni ufficiali del club. PAROLE – «Il calcio ha sempre fatto parte della mia vita, fin da quando giocavo con i miei fratelli da bambino. Il mio idolo è Messi, ma dell’Inter ho sempre amato Ronaldo. Ero affascinato dai suoi movimenti in campo. Il momento più bello è stato l’esordio a San Siro. Mancavano cinque minuti alla fine della partita contro la Roma e ricordo l’emozione prima di entrare in campo. È stato un momento speciale. A livello di squadra poi c’è sicuramente la vittoria del campionato Primavera, un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Valentin, giocatore, ha parlato ai microfoni ufficiali del club nerazzurro del suo esordio e dei suoi idoli Valentin, giocatore, ha parlato ai microfoni ufficiali del club. PAROLE – «Il calcio hafatto parte della mia vita, fin da quando giocavo con i miei fratelli da bambino. Il mio, maho. Ero affascinato dai suoi movimenti in campo. Il momento più bello è stato l’esordio a San Siro. Mancavano cinque minuti alla fine della partita contro la Roma e ricordo l’emozione prima di entrare in campo. È stato un momento speciale. A livello di squadra poi c’è sicuramente la vittoria del campionato Primavera, un ...

