Capello sulla penalizzazione alla Juve: «Una incazzatura. Guardate la classifica…»

Fabio Capello, allenatore, ha parlato in vista della sfida di stasera tra Roma e Juventus allo stadio Olimpico. Ecco le sue dichiarazioni

Fabio Capello, allenatore, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida di stasera tra Roma e Juventus.

FAVORITA – «Io dico 50 e 50. Contro il Toro la Juve ha sfruttato al meglio le palle inattive. La Roma è altrettanto brava. Proprio in queste situazioni, però, i bianconeri hanno dimostrato qualche mancanza a livello difensivo… Questa chiave sarà molto interessante».

MOURINHO E ALLEGRI – «Beh! Sono due che le partite le sanno vincere con i cambi. Contrariamente ai filosofi che dicono "noi siamo noi, non ce ne frega dell'altro" loro sono molto attenti all'avversario e preparano la partita sotto tutti gli aspetti».

-15 COME CALCIOPOLI – «Una incazzatura. Guardate la classifica…»

