Capello a sorpresa | “Il -15 alla Juventus è come Calciopoli!”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 5 marzo 2023) Fabio, ex allenatore dellatra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’edizione odierna di Tuttosport. Ovviamente tra i temi principali c’è stata la sfida di stasera tra Roma e, due delle sue principali squadre che ha allenato. Un tema importante però tra quelli trattati è certamente anche quello riguardante la penalizzazione, conche ha effettuato un parallelismo destinato a far discutere non poco. Di seguito le parole evidenziate dnostra redazione: Allegri Juve Dusan Vlahovic è un uomo d’area, che fa gol, ha velocità, però non ha la tecnica di Ibrahimovic. Con Pogba e Di Maria però può ricevere i palloni giusti. La penalizzazione è in inca**atura, cosa vuole che sia? Guardi la classifica, poi guardi ...