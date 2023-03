Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Calma, è stata solo una serata storta per un #Napoli che merita comunque sempre applausi. Bravissimo #Sarri a imbri… - sportli26181512 : Calma #Napoli, al volante c’è #Spalletti: La sconfitta con la Lazio non sembra aver lasciato strascichi: Il tecnico… - Laumare9 : RT @anperillo: Calma, è stata solo una serata storta per un #Napoli che merita comunque sempre applausi. Bravissimo #Sarri a imbrigliare le… - Adoir9_ : calma che si inizia a tifare Na*** - identitysecret : RT @anperillo: Calma, è stata solo una serata storta per un #Napoli che merita comunque sempre applausi. Bravissimo #Sarri a imbrigliare le… -

- Neanche il tempo di saccheggiare la Treccani, spingendosi a rileggerla fino a Marte, e ci si ritrova così, con un pugno di vocaboli tra le mani: la squadra che nel Terzo Millennio disegna un ...Antonello Perillo , giornalista Rai, commenta su Twitter quanto visto in campo durante- Lazio terminata 0 - 1: ', è stata solo una serata storta per unche merita comunque sempre applausi. Bravissimo Sarri a imbrigliare le linee di gioco azzurre, ma qualche ...In unche ha avuto l'unica pecca di non trovare soluzioni adeguate si è fatta sentire l'... Come detto dallo stesso Spalletti in questo momento ci vuole moltae non bisogna lasciarsi andare ...

L'analisi tattica con immagini di Napoli-Lazio: una sconfitta che fa ... 100x100 Napoli

La sconfitta con la Lazio non sembra aver lasciato strascichi: Il tecnico è già intervenuto sul morale dei suoi per evitare sorprese ...anche se lo stesso Spalletti continua a predicare calma. Eppure, conti alla mano, sembra davvero improbabile che il Napoli non riesca a portare a casa questo scudetto: per gli azzurri sarebbe il terzo ...