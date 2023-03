Calendario Serie B calcio oggi | orari 5 marzo | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 5 marzo 2023) La domenica dellaB, con 7 partite tutte allo stessoo, ha sapore antico, deldi una volta. Alle ore 15, per la 28esima giornata del campionato cadetto, scendono in campo 14 squadre su 20. La sfida più delicata è senz’altro quella tra Brescia e Cagliari. Al “Rigamonti” le rondinelle devono assolutamente battere i rossoblù se non vogliono rimanere al penultimo posto in classifica. Incredibile quello che sta accadendo alla squadra del patron Cellino, che dopo quattro cambi di guida tecnica non ha ancora trovato la quadratura del cerchio. Dopo 7 sconfitte consecutive, nel turno infrasettimanale è arrivato un pareggio col Cittadella. Una vera e propria boccata d’ossigeno, visto che l’ultimo punto risaliva addirittura al 26 dicembre: l’1-1 contro il Palermo. Il Cagliari di Ranieri, fermato anche lui sullo 0-0 mercoledì in ...