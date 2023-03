Calendario Serie A 2022/23: squadre, giornate, risultati e classifica (Di domenica 5 marzo 2023) Tutto quello che c’è da sapere sul prossimo campionato italiano: squadre, date, risultati e classifica. Calendario Serie A 2022/23 La Serie A 2022/23 ha preso forma venerdì 24 giugno, quando con il sorteggio, effettuato in via telematica, è stato stilato il Calendario ufficiale del nuovo campionato italiano. Saranno ancora 20 le squadre al via, in una stagione particolare per la disputa autunnale dei Mondiali di Qatar 2022, che implicheranno una lunga pausa del torneo, nonostante l’Italia campione d’Europa non abbia ottenuto la qualificazione. Le squadre Alla Serie A 2022/23 parteciperanno 20 squadre: Milan, Inter, Napoli, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Tutto quello che c’è da sapere sul prossimo campionato italiano:, date,/23 La/23 ha preso forma venerdì 24 giugno, quando con il sorteggio, effettuato in via telematica, è stato stilato ilufficiale del nuovo campionato italiano. Saranno ancora 20 leal via, in una stagione particolare per la disputa autunnale dei Mondiali di Qatar, che implicheranno una lunga pausa del torneo, nonostante l’Italia campione d’Europa non abbia ottenuto la qualificazione. LeAlla/23 parteciperanno 20: Milan, Inter, Napoli, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Milan, le amichevoli estive in programma: il calendario tv: Milan, le amichevoli estive in programma: il calendario… - sportli26181512 : Inter, le amichevoli estive in programma: il calendario tv: Inter, le amichevoli estive in programma: il calendario… - sportli26181512 : Juventus in tournée negli USA: dove e quando seguire le partite in tv: Juventus, le amichevoli estive in programma:… - sportli26181512 : Le partite di Serie A oggi, il calendario e gli orari della 25^ giornata: Domenica dalle 12.30 Spezia-Verona su Sky… - tabellamercatob : 9^ ritorno #SerieB Alle 15.00 si giocano sette partite #AscoliBari #BresciaCagliari #ComoModena #FrosinoneVenezia… -