Calendario sci alpino | quando le prossime gare di Coppa del Mondo? Orari Are e Kranjska Gora | programma | tv

Leggi su oasport

(Di domenica 5 marzo 2023) Dopo aver messo in archivio i fine settimana di Aspen e Kvitfjell, ladeldi sci2023 si prepara per l’ultimo weekend diprima del gran finale che, in questa edizione, tornerà a disputarsi a Soldeu (Andorra). Le donne saranno di scena ad Åre in Svezia per due prove tecniche, mentre gli uomini saranno in azione aper due giganti. Iniziamo proprio dal comparto maschile. Dopo la lunga trasferta nordamericana, la seconda della stagione, tra Palisades Tahoe e Aspen, gli atleti torneranno in azione nel Vecchio Continente, con due giganti sulla difficilissima pista denominata Podkoren. Sabato 11 e domenica 12 marzo, infatti, siggerà tra le porte larghe, con punti pesanti per ladi specialità e la Sfera di ...