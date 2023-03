Calendario sci alpino oggi: orari Kvitfjell e Aspen, programma 5 marzo, tv, streaming, startlist (Di domenica 5 marzo 2023) La tre giorni di gare tra Kvitfjell ed Aspen si completa oggi con due superG. Gara importantissima in Norvegia, con il secondo supergigante in programma sulle nevi norvegesi e con una sfida bellissima per la coppa di specialità. Negli Stati Uniti, invece, Marco Odermatt è ad un passo dal conquistare la sfera di cristallo. Elena Curtoni si presenta al cancelletto di partenza con otto punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami, ma la valtellinese dovrà vedersela anche dall’assalto di Ragnhild Mowinckel, Federica Brignone e Cornelia Huetter, con quest’ultima che si è imposta proprio nella gara di venerdì. Ad Aspen, invece, Marco Odermatt deve difendere ben 148 punti su Aleksander Aamodt Kilde quando mancano solo due gare alla fine. Il norvegese, però, ha dominato la discesa di ieri e proverà a cercare il bis ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) La tre giorni di gare traedsi completacon due superG. Gara importantissima in Norvegia, con il secondo supergigante insulle nevi norvegesi e con una sfida bellissima per la coppa di specialità. Negli Stati Uniti, invece, Marco Odermatt è ad un passo dal conquistare la sfera di cristallo. Elena Curtoni si presenta al cancelletto di partenza con otto punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami, ma la valtellinese dovrà vedersela anche dall’assalto di Ragnhild Mowinckel, Federica Brignone e Cornelia Huetter, con quest’ultima che si è imposta proprio nella gara di venerdì. Ad, invece, Marco Odermatt deve difendere ben 148 punti su Aleksander Aamodt Kilde quando mancano solo due gare alla fine. Il norvegese, però, ha dominato la discesa di ieri e proverà a cercare il bis ...

