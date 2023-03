Calendario Europei indoor atletica 2023 oggi: orari domenica 5 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di domenica 5 marzo 2023) oggi domenica 5 marzo va in scena la quarta e ultima giornata di gare agli Europei indoor 2023 di atletica leggera. A Istanbul (Turchia) si conclude la rassegna continentale al coperto, si preannuncia grande spettacolo con l’assegnazione degli ultimi titoli. L’Italia vuole essere grande protagonista nella metropoli anatolica e va a caccia di altre medaglie dopo i trionfi di Samuele Ceccarelli e Zane Weir, accompagnati dagli argenti di Dariya Derkach e Marcell Jacobs. LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI atletica ALLE 8.00 E ALLE 17.00 Riflettori puntati su Claudio Stecchi, che può cercare il colpaccio nel salto con l’asta. Catalin Tecuceanu ci proverà sugli 800 metri insieme a Simone Barontini, Larissa Iapichino potrebbe essere la grande ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023)va in scena la quarta e ultima giornata di gare aglidileggera. A Istanbul (Turchia) si conclude la rassegna continentale al coperto, si preannuncia grande spettacolo con l’assegnazione degli ultimi titoli. L’Italia vuole essere grande protagonista nella metropoli anatolica e va a caccia di altre medaglie dopo i trionfi di Samuele Ceccarelli e Zane Weir, accompagnati dagli argenti di Dariya Derkach e Marcell Jacobs. LA DIRETTA LIVE DEGLIDIALLE 8.00 E ALLE 17.00 Riflettori puntati su Claudio Stecchi, che può cercare il colpaccio nel salto con l’asta. Catalin Tecuceanu ci proverà sugli 800 metri insieme a Simone Barontini, Larissa Iapichino potrebbe essere la grande ...

