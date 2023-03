Calenda: “Recuperare gli screening arretrati a causa del Covid” (Di domenica 5 marzo 2023) ROMA – “Una diagnosi tempestiva può salvare la vita di una persona. Dobbiamo Recuperare al più presto i milioni di screening arretrati a causa del Covid. Vi aspettiamo il 9 marzo alle 18 al Teatro Eliseo di Roma, per parlare di sanità, sul serio”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader di Azione, Carlo Calenda (foto). Per iscriversi all’evento: http://bit.ly/3YuAJQ0. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 5 marzo 2023) ROMA – “Una diagnosi tempestiva può salvare la vita di una persona. Dobbiamoal più presto i milioni didel. Vi aspettiamo il 9 marzo alle 18 al Teatro Eliseo di Roma, per parlare di sanità, sul serio”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader di Azione, Carlo(foto). Per iscriversi all’evento: http://bit.ly/3YuAJQ0. L'articolo L'Opinionista.

