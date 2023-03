Calciomercato Napoli, un club di Premier League punta l’obiettivo azzurro (Di domenica 5 marzo 2023) Nonostante la sconfitta con la Lazio, il Napoli continua a primeggiare in Serie A con un vantaggio di 15 punti sull’Inter di Simone Inzaghi, di 17 sulla formazione di Maurizio Sarri e di 18 sul Milan. L’ottimo lavoro sul mercato svolto quest’estate da Giuntoli e De Laurentiis ha dato i suoi migliori frutti fino a questo momento e può regalare successi importanti ai tifosi partenopei. Kadioglu-Napoli: la concorrenza Il club azzurro, nonostante gli ottimi colpi messi a segno nella finestra estiva di mercato, mantiene gli occhi aperti e continua a monitorare profili che possano inserirsi bene nella rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Tra i prospetti più interessanti figura il classe ’99 del Fenerbahce Ferdi Kadioglu. FOTO: Kadioglu Il calciatore turco ha il contratto in scadenza nel 2026. Oltre al ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 marzo 2023) Nonostante la sconfitta con la Lazio, ilcontinua a primeggiare in Serie A con un vantaggio di 15 punti sull’Inter di Simone Inzaghi, di 17 sulla formazione di Maurizio Sarri e di 18 sul Milan. L’ottimo lavoro sul mercato svolto quest’estate da Giuntoli e De Laurentiis ha dato i suoi migliori frutti fino a questo momento e può regalare successi importanti ai tifosi partenopei. Kadioglu-: la concorrenza Il, nonostante gli ottimi colpi messi a segno nella finestra estiva di mercato, mantiene gli occhi aperti e continua a monitorare profili che possano inserirsi bene nella rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Tra i prospetti più interessanti figura il classe ’99 del Fenerbahce Ferdi Kadioglu. FOTO: Kadioglu Il calciatore turco ha il contratto in scadenza nel 2026. Oltre al ...

