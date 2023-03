Calciomercato Milan – Il Chelsea fissa il prezzo per Loftus-Cheek (Di domenica 5 marzo 2023) Il Milan per la prossima sessione di Calciomercato potrebbe fare un tentativo per Loftus-Cheek. Ecco la richiesta del Chelsea Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 marzo 2023) Ilper la prossima sessione dipotrebbe fare un tentativo per. Ecco la richiesta del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Milan, avanti con Moncada: c'è l'accordo - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Il #Chelsea fissa il prezzo per #Loftus-Cheek #SempreMilan - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - L'agente di #Ferguson: '9-10 milioni cifra giusta' #SempreMilan - cmdotcom : #Milan, il doppio impegno ti logora con questa rosa: ecco chi andrà via - CalcioPillole : #Milan, stallo per il rinnovo di #Leao. E #Maldini pensa alle alternative #SerieA #calciomercato #news #cip -