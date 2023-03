Calciomercato Milan – Affari con il Real | si cerca un’attaccante?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Milan, avanti con Moncada: c'è l'accordo - calciomercatoit : ??Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi tra il brutto ko del #Milan a Firenze e la supersfida di stasera… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Affari con il #RealMadrid : si cerca un'attaccante? #SempreMilan - milansette : Milan, obiettivo Loftus-Cheek: il Chelsea fa il prezzo - milansette : Milan, obiettivo Loftus-Cheek: il Chelsea fa il prezzo | Mercato -

Rassegna stampa -.it'La Gazzetta Sportiva' di questa domenica dedica ovviamente il titolo principale alla partita di ieri sera: 'Euroguai'. I rossoneri cadono a Firenze: 'Il ...Juventus, sfida ala metà campoEcco allora che, se dovesse arrivare la Champions, i bianconeri potrebbero provare a piazzare un colpo a metà campo. Loftus - Cheek -Era con noi in campo per aiutarci a battere una grandissima squadra come il'.

Calciomercato Milan, il Siviglia si tira indietro: via libera per il colpo a costo zero MilanLive.it

Parisi, per la cronaca, è entrato anche nel mirino di altri club, come il Milan. E’ un elemento che piace. Il suo agente, Mario Giuffredi, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato del futuro del ...È fragoroso il tonfo del Milan in casa della Fiorentina. Dopo un mese dal ko contro l’Inter nel derby, il 5 febbraio, i rossoneri cadono a Firenze e restano a 47 punti in classifica.