Calciomercato | ManCity | idea Rabiot per sostituire Gundogan

Il tedesco potrebbe non rinnovare e a quel punto il club andrebbe sullo juventino MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester City spera di convincere Ilkay Gundogan a rimanere ma se il centrocampista ...Commenta per primo Dopo la vittoria del Mondiale con l'Argentina, il Manchester City ha iniziato i contatti per rinnovare il contratto di Julian Alvarez. Lo riporta il Times, secondo il quale ...Il portoghese, cercato anche dal Barça, ha un contratto fino al 2025 con i Citizens PARIGI (FRANCIA) - Bernardo Silva è l'obiettivo numero uno per il Psg. Secondo il sito Le10Sport il club parigino, ...

ManCity, Guardiola vuole blindare il nuovo pupillo | Mercato Calciomercato.com

Il calciomercato delle ultime 5 stagioni è al centro dell'analisi dell'ultimo report dell'Osservatorio calcistico del CIES: tra spese e incassi, quali sono i club con il peggior saldo dal 2018 a oggi