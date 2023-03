Calciomercato.com – Milanmania: giù le mani da De Ketelaere! Basta accanirsi, a Firenze è stato uno dei meno peggio | Primapagina (Di domenica 5 marzo 2023) 2023-03-05 13:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Un’altra sconfitta prima di una gara di Champions: la chiave della brutta prestazione con la Fiorentina è da trovare proprio qui. Checchè ne dica Pioli, che non può dire diversamente, la testa era già alla gara col Tottenham. Ora c’è bagarre per i primi 4 posti e in questo senso è stato un ko purtroppo pesante. Vorrei discutere però di alcuni singoli e dico ‘giù le mani da De Ketelaere‘. Mi sembra ci sia accanimento nei confronti di questo giocatore, che a oggi, intendiamoci, ha deluso tantissimo, però non si può ignorare che nelle ultime gare sia in crescita. In particolare a Firenze è stato uno dei meno peggio, eppure in molti lo descrivono come il ... Leggi su justcalcio (Di domenica 5 marzo 2023) 2023-03-05 13:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Un’altra sconfitta prima di una gara di Champions: la chiave della brutta prestazione con la Fiorentina è da trovare proprio qui. Checchè ne dica Pioli, che non può dire diversamente, la testa era già alla gara col Tottenham. Ora c’è bagarre per i primi 4 posti e in questo senso èun ko purtroppo pesante. Vorrei discutere però di alcuni singoli e dico ‘giù leda De Ketelaere‘. Mi sembra ci sia accanimento nei confronti di questo giocatore, che a oggi, intendiamoci, ha deluso tantissimo, però non si può ignorare che nelle ultime gare sia in crescita. In particolare auno dei, eppure in molti lo descrivono come il ...

