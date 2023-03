Calciomercato, Aouar: tre italiane sul giocatore del Lione (Di domenica 5 marzo 2023) Verrebbe da dire, guardando specialmente agli ultimi giorni e alle ultime ore: tutti pazzi per Houssem Aouar. Il centrocampista classe ’98 nato a Lione, il 30 giugno di quest’anno terminerà il proprio rapporto con l’OL. Un amore, quello tra società francese e calciatore, sbocciato nell’ormai lontanissimo 2006. Aouar in quell’anno entra a far parte delle giovanili della squadra, iniziando sin da subito a mettere in mostra tutto il proprio talento. Nel luglio 2016 il calciatore firma un contratto professionistico con il club ed esordisce dapprima in Europa League nella gara contro l’AZ Alkmaar, poi in Ligue 1: il 16 aprile 2017 nel match con il Bastia. Da quel momento, sino ad oggi, Aouar ha raccolto con la stessa maglia ben 225 presenze in 6 stagioni nel massimo campionato francese. Ha siglato 41 gol e servito 36 ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Verrebbe da dire, guardando specialmente agli ultimi giorni e alle ultime ore: tutti pazzi per Houssem. Il centrocampista classe ’98 nato a, il 30 giugno di quest’anno terminerà il proprio rapporto con l’OL. Un amore, quello tra società francese e calciatore, sbocciato nell’ormai lontanissimo 2006.in quell’anno entra a far parte delle giovanili della squadra, iniziando sin da subito a mettere in mostra tutto il proprio talento. Nel luglio 2016 il calciatore firma un contratto professionistico con il club ed esordisce dapprima in Europa League nella gara contro l’AZ Alkmaar, poi in Ligue 1: il 16 aprile 2017 nel match con il Bastia. Da quel momento, sino ad oggi,ha raccolto con la stessa maglia ben 225 presenze in 6 stagioni nel massimo campionato francese. Ha siglato 41 gol e servito 36 ...

