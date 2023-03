Calcio | Serie a Zaffaroni ' Gara tirata | penalizzati dai cambi forzati'

(Di domenica 5 marzo 2023) Il tecnico del Verona: "Stiamo spendendo molte energie, Lazovic imprescindibile" LA SPEZIA - "Siamo in un periodo della stagione in cui spendiamo molte energie, i dueci hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Zhang con il contagocce: all'Inter solo un terzo del maxi prestito di Oaktree. Da Sport&Business, la rubrica di… - sportface2016 : Paura al #Maradona, ragazzino tifoso del #Napoli ferito da un petardo lanciato dai tifosi della #Lazio che gli è sc… - tuttosport : ?? La squalifica (sospesa) di #Mourinho e il caso #Juventus ?? Il commento del direttore Guido Vaciago - Dario81415894 : Ripeto Calcio di rigore solo per gli arbitri antiquati della serie a - plgcorea : RT @JU29ROTEAM: Noi maturi ci dimentichiamo una cosa: che l'immagine nel calcio sono i tuoi giocatori che fanno cose che riempiono gli occh… -

Il Napoli è vicino allo scudetto, mentre si aspetta l'aritmetica la città si sta mobilitando . E' già tutto pronto per la festa: oltre ogni tipo di scaramanzia spuntano già diverse bandiere con lo ...Prepariamo ogni partita cercando di mettere in difficoltà l'avversario, in Europa si gioca unun po' diverso, in Italia c'è più tattica ma le prestazioni ci sono state e questo ci dà fiducia ...Il tecnico del Verona: "Stiamo spendendo molte energie, Lazovic imprescindibile" LA SPEZIA - "Siamo in un periodo della stagione in cui spendiamo molte energie, i due cambi forzati ci hanno ...

Roma-Juventus, le probabili formazioni: Mourinho sarà in panchina Sky Sport

Dopo gli anticipi Pisa-Palermo e Reggina-Parma, il programma della 28^ giornata di Serie B entra nel vivo con sette partite in contemporanea, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La capolist ...Rossoblu alla caccia del 2° posto e della settima vittoria di fila. Fischio d'inizio quest'oggi, stadio "Chittolina", ore 14:30 ...