Calcio | Serie A Semplici ' Pari positivo | strada giusta per la salvezza'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Zhang con il contagocce: all'Inter solo un terzo del maxi prestito di Oaktree. Da Sport&Business, la rubrica di… - sportface2016 : Paura al #Maradona, ragazzino tifoso del #Napoli ferito da un petardo lanciato dai tifosi della #Lazio che gli è sc… - tuttosport : ?? La squalifica (sospesa) di #Mourinho e il caso #Juventus ?? Il commento del direttore Guido Vaciago - paoloangeloRF : Le probabili formazioni di Inter-Lecce - pccpla : RT @sportface2016: Il #Milan di #Pioli nel 2023 ha numeri da metà classifica. Dieci partite e quattordici punti: così la #ChampionsLeague d… -

Il tecnico dello Spezia: "La tensione ci ha fatto commettere qualche errore" LA SPEZIA - "La tensione della partita ci ha fatto commettere qualche errore nel primo tempo, siamo comunque sulla strada ...Per la promozione diretta inB non si scappa: il Vicenza lunedì a Vercelli deve vincere. ... giocando ogni partita con entusiasmo: si chiama "gioco" del, guai se non scendessimo in campo ...AGI - Termina in parità e senza reti il delicato scontro diretto per la salvezza tra Spezia ed Hellas Verona , valevole per la 25 giornata diA. 0 - 0 il risultato del Picco al termine di un match molto chiuso e bloccato, in cui le uniche tre grandi occasioni arrivano soltanto nelle ultime battute di gara (Kallon murato da Dragowski, ...

Sampdoria - Salernitana live: Calcio - Serie A Eurosport IT

Il tecnico dello Spezia: 'La tensione ci ha fatto commettere qualche errore' LA SPEZIA (ITALPRESS) - 'La tensione della partita ci ha ...A pochi minuti dalla sfida valevole per il 25° turno di Serie A che vedrà andare in scena allo stadio ... Tante domeniche sfortunate sono arrivate. Giocate a calcio, non mi interessa cosa accadrà.