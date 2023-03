Calcio giovanile | insulti razzisti e violenza | sindaco chiude tribune del campo sportivo di Mandello del Lario

(Di domenica 5 marzo 2023) Porte chiuse durante le partite die niente pubblico aldidel, provincia di Lecco. Questa la decisione delRiccardo Fasoli con un’ordinanza, come contromisura dopo gli atti die razzismo avvenuti negli ultimi tempi. In occasione di partite delle categorie giovanili, il pubblico e in particolare i genitori dei giocatori, si sono lasciati andare a ripetuti, nei giorni scorsi è stato fatto esplodere anche un grosso petardo. Da qui la decisione del primo cittadino del centro affacciato sul ramo lecchese del Lago di Como. “Mi chiedo cosa stia accadendo e mi vergogno. E’ stato necessario anche chiamare i carabinieri. Ilattira tanta gente, ma per ...

La Tombesi guarda anche al futuro: punto della situazione su settoree scuola"Siamo molto soddisfatti. Per queste categorie, come per la prima squadra, è fondamentale il contributo ...Un gol clamoroso, una prodezza balistica pazzesca da parte del capitano del Como che, all'ultima palla utile, riagguanta i biancorossi con undi punizione da storia del...... rivale di tutto rispetto perché fa del settoreuno dei fiori all'occhiello del club. ... Dapprima su undi punizione con la palla che incocciava il palo prima di insaccarsi, ...

Calcio giovanile, il Camaro centra una preziosa doppia vittoria MessinaToday

Alessio Tombesi: «Sfida importantissima, forse decisiva. In campionato come in coppa, dobbiamo affrontare ogni partita con l’obiettivo di vincere» ORTONA ...Dopo 33 anni, a giugno le strade tra Inter e Roberto Samaden si separeranno. Il responsabile del settore giovanile, in scadenza di contratto, ha scelto di non rinnovare. Tuttosport spiega così la vice ...