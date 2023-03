Calcio femminile, il primo round della semifinale di coppa Italia va al Milan. Roma battuta per 1 a 0 (Di domenica 5 marzo 2023) Milan Roma women coppa Italia. Dopo la prima semifinale tra Inter e Juventus finita in parità, oggi la seconda semifinale di andata va al Milan. Contro ogni pronostico, la squadra di Maurizio Ganz batte per 1 a 0 la Roma e tra una settimana si presenterà al Tre Fontane ancora più agguerrita forte del vantaggio ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 5 marzo 2023)women. Dopo la primatra Inter e Juventus finita in parità, oggi la secondadi andata va al. Contro ogni pronostico, la squadra di Maurizio Ganz batte per 1 a 0 lae tra una settimana si presenterà al Tre Fontane ancora più agguerrita forte del vantaggio ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lukinho1986 : @FabRavezzani Secondo me andrebbero riviste alcune cose nel calcio femminile, come ridurre leggermente la dimension… - gmallamaci : @FabRavezzani Direttore, io dirigo 2 squadre di calcio femminile in uk da 4 anni, e vi ho allenato per 3. Il calcio… - miaveterottoil2 : RT @Beaoh11: Io non capisco quelli che criticano il calcio femminile, se non fosse esistito quando mai avreste assistito a cose del genere.… - sehmagazine : ? #Calcio, Serie B Femminile: la #Torres sconfitta 4-1 in casa del #Genoa. Non basta il gol di Samia Adam, le ragaz… - RetweetPalermo : RT @PalermoToday: Palermo Femminile, le rosanero battono 1-0 l'Independent e volano in semifinale di Coppa Italia serie C -