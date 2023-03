Calcio | Atalanta Koopmeiners salta il Napoli | Zappacosta in dubbio

(Di domenica 5 marzo 2023) L'olandese dovrà stare fuori un paio di settimane BERGAMO - Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con l'infermeria per la gara di sabato pomeriggio (d'inizio alle ore 18.00) col. Non ...

Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con l'infermeria per la gara di sabato pomeriggio col Napoli . Non ci sarà Teun Koopmeiners : il centrocampista olandese è stato sottoposto ad esami strumentali ...L'olandese dovrà stare fuori un paio di settimane BERGAMO - Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con l'infermeria per la gara di sabato pomeriggio (d'inizio alle ore 18.00) col Napoli. Non ci sarà Teun Koopmeiners: il centrocampista olandese è stato sottoposto ad esami strumentali dopo l'infortunio accusato ieri contro l'Udinese e i test ...Il campionato diitaliano comincia il 13 agosto : quest'anno si inizia in anticipo per ... Il Milan va a Bergamo nella difficile trasferta contro l'. L'Inter ospita lo Spezia, la Juve ...

I due calciatori si sono sottoposti agli accertamenti che, in entrambi i casi, hanno evidenziato lesioni Piove sul bagnato in casa Atalanta in vista del Napoli. Gli accertamenti diagnostici cui si son ...Troppe occasioni da gol andate in fumo, troppi infortuni che pesano nella scelta dei titolari e nei cambi a disposizione Nel match con l’Udinese l’Atalanta ha mostrato tutta la difficoltà di concretiz ...