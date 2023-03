Cagliari-Milan primavera 1-0: il commento e la classifica aggiornata | News (Di domenica 5 marzo 2023) Un ottimo Milan vince sul campo del Cagliari grazie ad un gol di Kevin Zeroli nel primo tempo: ecco il commento e la classifica aggiornata Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 marzo 2023) Un ottimovince sul campo delgrazie ad un gol di Kevin Zeroli nel primo tempo: ecco ile la

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Cagliari-#Milan primavera 1-0: il commento e la classifica aggiornata #SempreMilan - SempreMilanit : ?? #Primavera: seconda vittoria consecutiva #SempreMilan #Milan - chaleeboh3131 : SOCCER MATCHES: SPAIN LA LIGA: BARCELONA REAL MADRID SERIE A: INTER MILAN SERIE B: FROSINONE SUDTIROL/PERUGIA OVER… - MilanPress_it : Altra vittoria per la #Primavera di #Abate ? #CagliariMilan - CentotrentunoC : Primavera 1 ?? Brutto tonfo casalingo per il #Cagliari di Michele #Filippi, che cade in casa per 1-0 ad Asseminello… -