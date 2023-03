Cagliari-Milan Primavera 0-1: vittoria pesantissima dei rossoneri! | LIVE NEWS (Di domenica 5 marzo 2023) Il Milan Primavera di Abate affronterà il Cagliari al 'Centro Sportivo Asseminello': segui insieme a noi la partita dei rossoneri! Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 marzo 2023) Ildi Abate affronterà ilal 'Centro Sportivo Asseminello': segui insieme a noi la partita dei

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanPress_it : Altra vittoria per la #Primavera di #Abate ? #CagliariMilan - CentotrentunoC : Primavera 1 ?? Brutto tonfo casalingo per il #Cagliari di Michele #Filippi, che cade in casa per 1-0 ad Asseminello… - max985te : @IagoAndrade14 @GianlucaScarla4 @annatrieste A Novembre? Ma pure dati alla mano scrivere cazzate? A febbraio ha par… - CagliariNews24 : Cagliari Milan Primavera 0-1, ennesima sconfitta per i ragazzi di Filippi - MondoPrimavera : ? Zeroli è ancora decisivo ? II Milan fa festa sul campo del Cagliari -