Cagliari-Milan Primavera 0-1 | squadre al riposo | LIVE NEWS

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanPress_it : 55' - #CagliariMilan 0??1? Punizione dalla trequarti per il Milan: cross di Traorè allontanato dalla difesa del Ca… - garbadaru : RT @MilanPosts: AC Milan Primavera XI v Cagliari - Milannews24_com : Pagelle Cagliari Milan Primavera: i voti ai protagonisti del match - giakimanca25 : RT @CagliariCalcio: Cagliari-Milan Primavera. L'XI di mister Filippi. ? ore 13 ?? diretta Sportitalia (Canale 60 DTT, app o sito web su ht… - sportli26181512 : LIVE MN - Primavera, Cagliari-Milan (0-0): fischio d'inizio, si comincia: 1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo p… -

In Italia, al, allenato da Gallardo, tornerebbe quel giocatore. Gianluca Scamacca in prestito ... Seriamente sta alMatvey Safonov per 15 milioni. Considerando che Maignan è tutt'altro ......00 Südtirol - Palermo 1 - 1 14:00 Ternana - Cittadella 1 - 2 14:00 Venezia -0 - 0 16:15 ...30 Bologna - Inter 1 - 0 15:00 Salernitana - Monza 3 - 0 18:00 Udinese - Spezia 2 - 2 20:45- ...Tel Aviv 19:15 ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE - PLAY OFFD - Roma D 14:00 ITALIA PRIMAVERA 1 Inter U19 - Lecce U19 0 - 0 (*)U19 -U19 13:00 Juventus U19 - Verona U19 15:00 ITALIA ...

LIVE MN - Primavera, Cagliari-Milan (0-1): fine primo tempo, per ora decide Zeroli Milan News

Brescia - Cagliari è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2022/2023. La partita è in programma il giorno 5 marzo alle ore 15:00 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Arbitro ...5' Azione personale deliziosa di Traore sulla destra, cross dal fondo al bacio per Zeroli che da pochi metri spara alto. Che occasione sprecata. 4' Cross di Bozzolan da sinistra, sponda ...