Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pigi06156123 : RT @ilmessaggeroit: Bus precipitato a Capri, un morto e 23 feriti: l'autista Emanuele Melillo «era invalido e assumeva cocaina» https://t.c… - sanri20 : RT @ilmessaggeroit: Bus precipitato a Capri, un morto e 23 feriti: l'autista Emanuele Melillo «era invalido e assumeva cocaina» https://t.c… - Gazzettino : Bus precipitato a Capri, un morto e 23 feriti: l'autista Emanuele Melillo «era invalido e assumeva cocaina» - liviofiorillo : RT @ilmessaggeroit: Bus precipitato a Capri, un morto e 23 feriti: l'autista Emanuele Melillo «era invalido e assumeva cocaina» https://t.c… - ilmessaggeroit : Bus precipitato a Capri, un morto e 23 feriti: l'autista Emanuele Melillo «era invalido e assumeva cocaina» -

Paura nello stabilimento balneare Tanta paura ma nessun ferito tra i clienti e il personale del ristorante e stabilimento balneare 'Da Gemma' di Capri dove questa mattina un mini...... invalido e assuntore di droga, da bigliettaio diventato conducente, e sulle ringhiere della strada provinciale 66, il, quel tragico 22 luglio 2021, non sarebbe. La Procura di Napoli (...Nella giornata di oggi un altro mezzo èin una scarpata, questa volta in Francia, ... La comitiva stava facendo rientro dopo una gita scolastica sulche per motivi non ancora accertati è ...

Bus precipitato a Capri, un morto e 23 feriti: l'autista Emanuele Melillo «era invalido e assumeva cocaina» ilmessaggero.it

Se fossero stati eseguiti i prescritti controlli sull'autista, invalido e assuntore di droga, da bigliettaio diventato conducente, e sulle ringhiere della strada provinciale 66, il bus, quel tragico ...Il gesto eroico di due maestre ha salvato la vita a 50 bambini evitando che il bus sul quale viaggiavano potesse precipitare da un ...