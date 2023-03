Buon compleanno Lucio Battisti | ci sarebbe piaciuto un duetto con Dalla

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ?? Buon compleanno a Pierluigi #Casiraghi che festeggia 5??4?? anni ?? 44 presenze e 13 gol in #Nazionale ????… - ASRomaFemminile : ?? Tanti auguri di buon compleanno a @losada_vicky ?? #ASRomaFemminile - teatrolafenice : Veracini, Pisendel e le Stagioni di Antonio Vivaldi. Tutto questo adesso sarà vostro! Siamo in diretta qui… - _LaChicca__ : Buon compleanno Lucio ?? #5marzo #LucioBattisti - Aniellodeluca18 : BUON COMPLEANNO UIL -

Insomma, basta "robba mea", non si tocca! Per questo vogliano ricordare, nel giorno deldel grandissimo Battisti, un altro grandissimo, Fabrizio De Andrè, che invece ha avuto in sua moglie ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti MusicaLucio Battisti, le sue foto più belle Il 9 settembre 1998 Lucio Battisti se ne andava a soli 55 anni lasciando per sempre un ...Ne riportiamo la nostra recensione, ne ascoltiamo qualche brano e porgiamo gli auguri dia Pacifico . La prima parola che viene in mente ascoltando il nuovo album di Pacifico è "...

Buon compleanno Lucio Dalla: tutte le iniziative di oggi, 4 marzo, a Bologna il Resto del Carlino

Lucio Dalla, 4 marzo 1943, Lucio Battisti 5 marzo 1943: a distanza di poche ore nascevano due tra i più grandi e innovativi autori di canzoni della musica italiana ...Il teatro vomerese compie 90 anni e il patron apre lo scrigno dei ricordi. Aznavour voleva i formaggi francesi in camera, Lionello e Patroni Griffi pazzi per il sartù di riso e il gateau di patate. Le ...