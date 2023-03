Brozovic e Dumfries confermati in Inter-Lecce, in palio Porto e non solo – CdS (Di domenica 5 marzo 2023) Marcelo Brozovic e Denzel Dumfries oggi si ritroveranno entrambi titolari dopo la disfatta di Bologna. Secondo il Corriere dello Sport avranno un’altra chance in Inter-Lecce dove dipenderà anche il resto della stagione a partire dalla sfida con il Porto. ANCORA TITOLARI – Marcelo Brozovic oggi sarà ancora titolare davanti al difesa, con Hakan Calhanoglu ad agire da mezz’ala sinistra. Serve uno squillo, altrimenti non solo rischierebbe di stare fuori nel ritorno con il Porto, ma vedrebbe scolorirsi ancora di più il suo futuro nerazzurro. Stesso discorso, più o meno, per Denzel Dumfries. E il guaio fisico con cui aveva chiuso i Mondiali non è più un attenuante visto che orami sono trascorsi 3 mesi. Per l’Inter si sta ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023) Marceloe Denzeloggi si ritroveranno entrambi titolari dopo la disfatta di Bologna. Secondo il Corriere dello Sport avranno un’altra chance indove dipenderà anche il resto della stagione a partire dalla sfida con il. ANCORA TITOLARI – Marcelooggi sarà ancora titolare davanti al difesa, con Hakan Calhanoglu ad agire da mezz’ala sinistra. Serve uno squillo, altrimenti nonrischierebbe di stare fuori nel ritorno con il, ma vedrebbe scolorirsi ancora di più il suo futuro nerazzurro. Stesso discorso, più o meno, per Denzel. E il guaio fisico con cui aveva chiuso i Mondiali non è più un attenuante visto che orami sono trascorsi 3 mesi. Per l’si sta ...

