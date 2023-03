(Di domenica 5 marzo 2023) Dal 13 al 17 marzo prende il via la prima edizione di BPCO Zero Week, evento nazionale di informazione e sensibilizzazione per persone con. Attivo il Numero Verde 800 628989 per prenotare consulenze specialistiche gratuite in uno dei Centri specialistici aderenti

Broncopneumopatia cronica ostruttiva: dalle cause ai sintomi, a come avere una consulenza gratuita Vanity Fair Italia

La qualità dell'aria in molte città italiane è pessima. Pensavamo di esserci liberati dalle mascherine, ma sono molto utili anche in questo caso per limitare i danni alla nostra salute ...Dal 13 al 17 marzo, in occasione della Bpco Zero Week, l'Azienda ospedaliero-universitaria "Maggiore della Carità" di Novara offrirà consulenze specialistiche gratuite per i pazienti adulti con diagno ...