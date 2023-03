Brentford vs Fulham – probabili formazioni e ultime notizie (Di domenica 5 marzo 2023) Il Gtech Community Stadium offre un’intrigante sfida di Premier League lunedì 6 marzo sera: il Brentford accoglie i rivali londinesi e i rivali continentali del Fulham. Le Api non scendono in campo dal 18 febbraio, quando hanno ottenuto un pareggio all’ultimo respiro contro il Crystal Palace, mentre i Cottagers hanno pareggiato 1-1 con il Wolverhampton Wanderers l’ultima volta nella massima serie. Il calcio di inizio di Brentford vs Fulham è previsto alle 21 Anteprima della partita Brentford vs Fulham a che punto sono le deu squadre Brentford Finora balzato agli onori della cronaca per le sue prolifiche imprese in campo, il talismano del Brentford Ivan Toney è finito in un mare di guai con la FA, dopo aver ammesso di aver violato le regole ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 5 marzo 2023) Il Gtech Community Stadium offre un’intrigante sfida di Premier League lunedì 6 marzo sera: ilaccoglie i rivali londinesi e i rivali continentali del. Le Api non scendono in campo dal 18 febbraio, quando hanno ottenuto un pareggio all’ultimo respiro contro il Crystal Palace, mentre i Cottagers hanno pareggiato 1-1 con il Wolverhampton Wanderers l’ultima volta nella massima serie. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le deu squadreFinora balzato agli onori della cronaca per le sue prolifiche imprese in campo, il talismano delIvan Toney è finito in un mare di guai con la FA, dopo aver ammesso di aver violato le regole ...

