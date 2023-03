“Bremer se n’è sbattuto il c***o” il brasiliano nella bufera

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 5 marzo 2023)è stato fin qui un giocatore centraleJuventus, ma nel derby con il Torino ha fatto decisamente parlare di sé un suo gesto. Non era per nulla semplice riuscire a sostituire una colonna come Giorgio Chiellini in casa juventina, con le perplessità attorno ache si erano fatte sempre più evidenti, ma per fortuna le prestazioni in campo hanno messo a tacere qualsiasi possibile critica. Contro il Torino, la sua ex squadra, è arrivato ancora una volta l’ennesima prestazione da vero campione trascinatore, con ilche ha lasciato davvero tutti quanti sorpresi per un atteggiamento che nessuno si sarebbe mai aspettato. LaPresseÈ ormai abitudine da parte dei giocatori non esultare quando si va in gol contro la propria ex squadra, una scelta che sicuramente lascia molto perplessi e che sa molto di ...