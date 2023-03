Breda ne convoca 24 per il match col Bari: torna Forte. (Di domenica 5 marzo 2023) Sono 24 i bianconeri convocati da Mister Breda per la partita col Bari, in programma domani alle ore 15 al Del Duca di Ascoli. torna a disposizione Forte; assenti Buchel, squalificato, e gli indisponibili Adjapong, Bellusci, Proia e Gnahorè. PORTIERI: 12 Bolletta, 13 Guarna, 1 Leali DIFENSORI: 33 Botteghin, 20 Donati, 54 Falasco, 21 Giordano, 5 Quaranta, 4 Simic, 44 Tavcar CENTROCAMPISTI: 8 Caligara, 18 Collocolo, 27 Eramo, 23 Falzerano, 36 Franzolini, 32 Giovane, 25 Sidibe ATTACCANTI: 10 Ciciretti, 9 Dionisi, 11 Forte, 15 Gondo, 7 Lungoyi, 14 Marsura, 90 Mendes Indisponibili: Adjapong, Bellusci, Gnahoré, Proia Diffidati: Caligara, Dionisi, Eramo, Forte, Quaranta Squalificati: Buchel Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: Notizie dal Calcio ... Leggi su seriea24 (Di domenica 5 marzo 2023) Sono 24 i bianconeriti da Misterper la partita col, in programma domani alle ore 15 al Del Duca di Ascoli.a disposizione; assenti Buchel, squalificato, e gli indisponibili Adjapong, Bellusci, Proia e Gnahorè. PORTIERI: 12 Bolletta, 13 Guarna, 1 Leali DIFENSORI: 33 Botteghin, 20 Donati, 54 Falasco, 21 Giordano, 5 Quaranta, 4 Simic, 44 Tavcar CENTROCAMPISTI: 8 Caligara, 18 Collocolo, 27 Eramo, 23 Falzerano, 36 Franzolini, 32 Giovane, 25 Sidibe ATTACCANTI: 10 Ciciretti, 9 Dionisi, 11, 15 Gondo, 7 Lungoyi, 14 Marsura, 90 Mendes Indisponibili: Adjapong, Bellusci, Gnahoré, Proia Diffidati: Caligara, Dionisi, Eramo,, Quaranta Squalificati: Buchel Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: Notizie dal Calcio ...

