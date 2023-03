Brasile | gioielli regalati dall’Arabia saudita e sequestrati alla moglie di Bolsonaro | un nuovo scandalo travolge l’ex presidente

(Di domenica 5 marzo 2023)per un valore di 3,2 milioni di euro cheavrebbe tentato di introdurre illegalmente facendoli portare nella valigia di un militare. Valigia che, una volta apertadogana, è stata sequestrata. Si apre uncaso che riguardadelJair, che da prima della fine del suo mandato si trova ancora negli Stati Uniti, e rischia l’arresto al suo ritorno in patria.è infatti oggetto di un’inchiesta legata all’assalto alle sedi del governo l’8 gennaio a Brasilia dove è indagato per istigazione al tentativo di ...

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro avrebbe tentato di introdurre illegalmente in Brasile gioielli per un valore di 3,2 milioni di euro. È quanto si denuncia in un'inchiesta esclusiva del quotidiano brasiliano 'O Estado de Sao Paulò dove si riferisce che l'episodio sarebbe avvenuto ...

