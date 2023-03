Braccio robotico, l’uomo del futuro potrà ‘aumentare’ il proprio corpo (Di domenica 5 marzo 2023) Un Braccio robotico come aiuto nelle attività quotidiane delle persone. È questo lo scenario che dalla fantascienza sta per entrare nel mondo del possibile. Lo dimostrano le ricerche scientifiche del professor Silvestro Micera, docente di Neurotecnologia al Politecnico Federale di Losanna (Epfl) in Svizzera e alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. In occasione dell’incontro annuale dell’Associazione Americana per l’Avanzamento delle Scienze (Aaas), negli Stati Uniti, il professore italiano ha presentato il suo progetto di Braccio robotico. Silvestro Micera è noto per essere stato il primo, 10 anni fa, nel 2013, a ridare il senso del tatto a un uomo che aveva subito un’amputazione grazie a una mano bionica. Un esempio di Braccio robotico. Foto Twitter @gdgcataniaIl terzo ... Leggi su velvetmag (Di domenica 5 marzo 2023) Uncome aiuto nelle attività quotidiane delle persone. È questo lo scenario che dalla fantascienza sta per entrare nel mondo del possibile. Lo dimostrano le ricerche scientifiche del professor Silvestro Micera, docente di Neurotecnologia al Politecnico Federale di Losanna (Epfl) in Svizzera e alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. In occasione dell’incontro annuale dell’Associazione Americana per l’Avanzamento delle Scienze (Aaas), negli Stati Uniti, il professore italiano ha presentato il suo progetto di. Silvestro Micera è noto per essere stato il primo, 10 anni fa, nel 2013, a ridare il senso del tatto a un uomo che aveva subito un’amputazione grazie a una mano bionica. Un esempio di. Foto Twitter @gdgcataniaIl terzo ...

