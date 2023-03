Boom di furti in casa a Cautano, l’appello del sindaco: “Girano auto sospette” (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ allarme per i furti in abitazione nel Sannio a opera di una banda organizzata. Diversi gli episodi registrati nelle ultime settimane in Valle Vitulanese, tanto da portare il sindaco di Cautano, Alessandro Gisoldi, a lanciare un appello ai suoi concittadini attraverso i social. Il primo cittadino, attraverso la pagina del Comune, ha postato un messaggio con le informazioni dei presunti mezzi utilizzati per raggiungere le abitazioni delle vittime. Nel messaggio del sindaco sono state rese anche pubbliche le targhe dei due veicoli sospetti: “Ultimamente si sono verificati alcuni furti presso abitazioni nel nostro territorio e non solo. Le forze dell’ordine stanno svolgendo relative indagini ed intensificando i posti di blocco. Si invita la cittadinanza a collaborare ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ allarme per iin abitazione nel Sannio a opera di una banda organizzata. Diversi gli episodi registrati nelle ultime settimane in Valle Vitulanese, tanto da portare ildi, Alessandro Gisoldi, a lanciare un appello ai suoi concittadini attraverso i social. Il primo cittadino, attraverso la pagina del Comune, ha postato un messaggio con le informazioni dei presunti mezzi utilizzati per raggiungere le abitazioni delle vittime. Nel messaggio delsono state rese anche pubbliche le targhe dei due veicoli sospetti: “Ultimamente si sono verificati alcunipresso abitazioni nel nostro territorio e non solo. Le forze dell’ordine stanno svolgendo relative indagini ed intensificando i posti di blocco. Si invita la cittadinanza a collaborare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SLN_Magazine : Cybersicurezza, Intelligence: 'Crescono attacchi da criminalità, boom furti identità'. Leggi l'articolo cliccando q… - mcolamussi : Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza - 2022 #cybersecurity - SLN_Magazine : Cybersicurezza, Intelligence: 'Crescono attacchi da criminalità, boom furti identità'. Leggi l'articolo cliccando q… - Cor_Com : #Cybercrime, in Italia boom dei furti di identità. Cresce lo spionaggio - comunica_rp : Cybercrime, in Italia boom dei furti di identità. Cresce lo spionaggio -