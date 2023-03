Bonus edilizi: lo sconto in fattura si applica anche se non indicato nell’acconto (Di domenica 5 marzo 2023) Bonus edilizi sconto in fattura: con la pubblicazione della risposta all’interpello n. 238 del 3 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda tale materia, specificando che la cessione del Bonus tramite sconto in fattura è permessa anche se risulta solo nel saldo. La suddetta risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, in ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 5 marzo 2023)in: con la pubblicazione della risposta all’interpello n. 238 del 3 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda tale materia, specificando che la cessione deltramiteinè permessase risulta solo nel saldo. La suddetta risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, in ... TAG24.

